03.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:02

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA