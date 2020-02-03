AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.

03.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:02
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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