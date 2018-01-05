AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Şarkışla'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Şarkışla ilçesinde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Milletvekili Soluk, Şarkışla Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.



Soluk, STK temsilcileri tarafından dile getirilen taleplerin projelendirilerek başvurulması halinde çözüme kavuşacağını ve çözüm için de elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.



Şarkışla'nın büyük ve bir ilçe olduğunu belirten Soluk, ilçenin ekonominin kalkınması için hayvancılığa ağırlık verilmesi gerektiğini aktardı.



Belediye Başkanı Oğuz ise, Soluk'a ilçede yürütülen çalışmaları anlatarak, "İlçemizin içme suyu sorunun ortadan kalkması için Allah'ın izniyle mart ayında kazmayı vuruyoruz. Dolayısıyla iki yıl içerisinde su, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve yol sorunumuz tamamen sorun olmaktan çıkacak." diye konuştu.



Ziyarete, DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanı Serdar Öksüm, teşkilat üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.