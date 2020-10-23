AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

23.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:23
AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Tokkaş atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Tokkaş atandı.

AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığından geçtiğimiz aylarda istifa eden Serap Altun'un yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Ayşe Tokkaş'ın getirildiği bildirildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden görevlendirme yetkisini alan, evli ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Tokkaş, AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar değişik kademelerde görev yaptı. Göreve atanan Ayşe Tokkaş, "Uzun yıllardır hizmet verdiğim partimde yeni bir görevle hizmet etmeye devam edeceğim. Benden önce bu görevi yürüten başkanlarım gibi özverili ve gayretli bir şekilde partimin başarısı için çalışacağım. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaz üzere milletvekillerime, il başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Durmadan çalışacağız. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle partimizin başarısına, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefine birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Tokkaş'ın yanı sıra Alaşehir'e Fatma Özkan, Kula'ya Nezahat Zeybek, Saruhanlı'ya da Ayşe Oğuz'un atamasının gerçekleştirildiği öğrenildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden görevlendirme yetkisini alan yeni başkanlara AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş da eşlik etti. - MANİSA

AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Enis Berberoğlu
Magazin Sevim Emre Sezen Aksu Halil Sezai Yavuz Bingöl
Spor Samatta Can Bartu Serdar Aziz Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Çocuk Avrupa Ermeni Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 10:26:24. #1.15#
title