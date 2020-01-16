Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı
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Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kenan Doğan göreve başladı.

16.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:17
Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı

Genel Merkezi tarafından AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen göreve başladı.


Başkan Doğan, parti ilçe başkanlığında tebrikleri kabul etti.


Doğan, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.


AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Doğan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA
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