Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı

16.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:17

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kenan Doğan göreve başladı.



Başkan Doğan, parti ilçe başkanlığında tebrikleri kabul etti.



Doğan, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.



AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Doğan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA