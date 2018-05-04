AK Parti Samsun Aday Adaylarını Tanıttı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, milletvekilli aday adayı olan 103 kişiyi düzenlediği toplantıda basına ve partililere tanıttı.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Milletvekili Aday Adayı Tanıtım Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Aday adaylarının tanıtıldığı toplantının ilk bölümü basına açık şekilde yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, parti disiplini ve gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"CHP cumhurbaşkanı adayını ancak bugün açıklayabildi"

Hakan Karaduman yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren her seçime en hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir seçim bittiğinde ardından diğer seçime de hazırlanıyoruz. 24 Haziran seçimleri açıklandığından itibaren tüm teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız ve sandık kurulu üyelerimizin de belirlenmesi aşamasında hızlı bir çalışma yaptık. Birçok parti henüz cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyememişken, bizler sandık kurulu üyelerimizi dahil belirledik, çalışmalara da başladık. CHP cumhurbaşkanı adayını ancak bugün açıklayabildi" dedi.

"21 kadın, 11 engelli olmak üzere toplam 103 aday adayımız var"

Toplam 103 kişinin Samsun'dan aday adayı olduğunu açıklayan Karaduman, "Aday adaylarımız da yaklaşık 1 haftadır sahadalar. 24 Nisan Salı günü başlayan ve 2 Mayıs Çarşamba günü biten 9 günlük süreç içerisinde milletvekili aday adaylarımızın başvurusunu tamamladık ve Genel Merkezimize gönderdik. Toplamda 103 müracaat aldık. Bu müracaatların içerisinde 21 bayan, 11 engelli ve 25 altı 9 kardeşimizin bulunması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Toplumumuzun her kesiminden böylesine büyük bir ilginin olmasını vatandaşlarımızın partimize güvendiğinin ve bayrağı bizim elimizde görmekten memnun olduklarının bir göstergesi olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bayrağı yere düşürmeden var olan yatırımlarımıza yenisini ekleyerek ülkemizi daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Sizler de artık bizim yol arkadaşımızsınız. Dolayısıyla bu kutlu yolda yürürken partimizin teşkilat disiplini içerisinde hareket etmeniz gerekir. Tanıtımlarımızda, broşürlerde ve sosyal medya paylaşımlarında kurumsal kimliğimize uygun hareket etmenizi sizden rica ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı bir şekilde devam etti. - SAMSUN