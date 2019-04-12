AK Parti'nin Seçimlerin İptali İçin YSK'ya Başvuru Yapacağı Dosyanın Detayları Belli Oldu
AK Parti'nin, İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebiyle hazırladığı başvuru dosyasındaki detaylar belli oldu. Dosyada ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığının tespit edildiği iddia edildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebiyle hazırladığı başvuru dosyasında sona gelindi. Dosyada ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik başvuru dosyası tamamlanma aşamasına geldi.
ERDOĞAN'IN TALİMATI SONRASI YOĞUN MESAİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki seçimler konusunda "Hukukun verdiği bütün hakların kullanılarak sonuna kadar gidilmesi" talimatından sonra, AK Parti'nin seçim hukuku uzmanları yoğun bir mesai yaparak, "seçimlerin yenilenmesi" konusundaki başvuru dosyasını hazırladı. AK Parti tarafından, seçimlerde 'kısıtlı' olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığını tespit etti.
TEK TEK DELİLE DAYANDIRILDI
AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik başvuru dosyası tamamlanma aşamasına geldi. Bu dosyada seçimlerin yenilenmesi konusundaki gerekçelerinin tek tek delile dayandığını belirten AK Parti kurmayları, seçimlerde 'kısıtlı' olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığının da tespit edildiğini dile getirdi.