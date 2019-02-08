AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Propaganda Yaptı

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, 31 Mart'ta günü yapılacak yerel seçimlere yönelik siyasi propagandasını camide yaptı.

KÜRTÇE KONUŞTU

AK Parti'li Takva, seçim çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada cemaate Kürtçe seslendi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva

NECDET TAKVA KİMDİR?

Necdet Takva, 1969 yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van' da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda Genel Sekreterlik yapan TAKVA, Van Kent Konseyi başta olmak üzere birçok STK'da yer aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 74. Genel Kurulunda, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı'na seçildi. TAKVA ayrıca TOBB Fuarlar Komitesi Üyeliği, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de icra etmiştir. Necdet TAKVA, evli ve dört çocuk babasıdır.