AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerine dair propaganda afişi sosyal medyada olay oldu.

"TRABZON RAYLI SİSTEME KAVUŞUYOR"

Murat Zorluoğu'nun projesinden bahsettiği afişinde, "Trabzon raylı sisteme kavuşuyor" ifadesi yer alırken, afişin görselinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tramvayının kullanıldığı fark edildi.

İşte o afiş:

İYİ PARTİLİ ÇIRAY: SAĞOLSUN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da, sosyal medya hesabından, konuyla ilgili olarak afişi paylaşarak, "İzmir tramvayının resmini koymuş sağolsun" notunu düştü.

İşte Çıray'ın paylaşımı;

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Arka plan CHP belediyesinin olduğunu fark eden sosyal medya kullanıcıları Twitter'i salladı.

İşte bazı paylaşımlar;