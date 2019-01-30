AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin seçim manifestosunun yarın açıklanacağını belirten Ünal, "11 maddelik bir manifesto olacak" diye konuştu.

SEÇİM SLOGANINI DA AÇIKLADI

Yerel seçimler için sloganlarını da belirlediklerini ifade eden Ünal, "Bu yerel seçimde sloganımız 'Memleket işi, gönül işi' olacak" dedi.

YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.