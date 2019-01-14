AK Parti'nin Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı Cevat Keser Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı Cevat Keser oldu. Peki, Cevat Keser kimdir? İşte Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı Cevat Keser hakkındaki her şey...

CEVAT KESER KİMDİR?

1955 yılında Sakarya Pamukova 'da doğan Cevat Keser, eğitim hayatından sonra Adapazarı vagon fabrikasında göreve başladı. 1987 yılında siyasete Doğru Yol Partisi ile başlayan Keser, daha sonra Genç Parti'den1994 ve 1999 yılında yapılan seçimlerde üst üste iki defa belediye başkanı seçildi ve sonrasında siyaseti bıraktı. Çevresinin ısrarına dayanamayarak 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Pamukova Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Keser, seçimleri kazandı. Keser 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pamukova'da bir ilki gerçekleştirdi ve 4.dönem Belediye Başkanı seçildi. Keser,evli ve bir çocuk babasıdır.