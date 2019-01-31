AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim kampanyasında çalınacak olan şarkılar Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında partililerin beğenisine sunuldu. Çalınan rap şarkısı ise toplantıya damgasını vurdu.

GENÇLER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde partisinin 11 maddelik manifestosunu tek tek açıkladı. Toplantıda seçim kampanyasında çalınacak şarkılar da tanıtıldı. Bunlardan rap tarzındaki iki şarkı ise salonda bulunan gençler tarafından büyük beğeni aldı.