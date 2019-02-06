AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcının Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bulunduğu Marmaris'teki otelin sahibi ve AK Partinin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın yerel seçimleri için tuttuğu propaganda seçim aracı dikkatleri üzerine topladı.

AK Parti'den aday gösterilen Serkan Yazıcı, "Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir" diyerek seçim çalışmalarına koyulmuştu.

AKILLARA AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNUN 10. MADDESİ GELDİ

Ancak Yazıcı'nın 31 Mart yerel seçimleri için tuttuğu uzay mekiğine benzeyen propaganda seçim aracı tüm dikkatleri üzerine çekti. Yazıcı'nın seçim aracı akıllara Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde belediyeler için söylediği ve AK Parti'nin seçim manifestosunun 10.maddesinde yer alan tasarruf başlığını getirdi.

"TASARRUF VE ŞEFFAFLIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim manifestosunun 10.maddesinde yer alan tasarruf ve şeffaflık başlığı altında "Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." ifadeleri kullanılmıştı.