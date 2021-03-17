AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek

2019 yerel seçimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve ikinci kez tekrarlanan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na karşı ağır bir yenilgi alan Binali Yıldırım'a parti içerisinde yeni görev verileceği konuşuluyor.

2023 yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden AK Parti'de teşkilat yönetimlerinde yapılan değişiklikten sonra, parti MKYK'sında da birtakım değişikliklere gidiliyor.

ESKİLER GERİ DÖNÜYOR

AK Parti kulislerinde konuşulan ise Meclis dışı kalmasına rağmen teşkilatlarla birlikte sahada çalışan eski bakan ve eski milletvekillerinden bazılarının MKYK'ya taşınacağı ifade ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM MKYK'YA

Yine parti kulislerinde, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a yeni görev verileceği de konuşuluyor. Binali Yıldırım'ın MKYK'ya alınacağı ve sonrasında Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirileceği iddiaları var. Yıldırım'ın da partide görev almaya sıcak baktığı belirtiliyor.