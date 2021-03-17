AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek

17.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:48
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek

2019 yerel seçimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve ikinci kez tekrarlanan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na karşı ağır bir yenilgi alan Binali Yıldırım'a parti içerisinde yeni görev verileceği konuşuluyor.

2023 yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden AK Parti'de teşkilat yönetimlerinde yapılan değişiklikten sonra, parti MKYK'sında da birtakım değişikliklere gidiliyor.

ESKİLER GERİ DÖNÜYOR

AK Parti kulislerinde konuşulan ise Meclis dışı kalmasına rağmen teşkilatlarla birlikte sahada çalışan eski bakan ve eski milletvekillerinden bazılarının MKYK'ya taşınacağı ifade ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM MKYK'YA

Yine parti kulislerinde, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a yeni görev verileceği de konuşuluyor. Binali Yıldırım'ın MKYK'ya alınacağı ve sonrasında Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirileceği iddiaları var. Yıldırım'ın da partide görev almaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Birol Güven Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:48:06. #1.15#
title