AK Parti'li Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ile görüştü

29.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:10

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile görüştü.

Türkeş ve beraberindeki dostluk grubu üyeleri, Meclis'te Sybiha ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Türkeş, Büyükelçi Sybiha'yı TBMM'de kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulurken bütün partilerin ilgisi ve müracaatları olduğunu söyleyen Türkeş, "Bu, parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu dostluğu geliştirmekte istekli olduklarını gösteriyor. Dostluk grubunda Meclis'teki 5 siyasi partiden de milletvekilimiz var." dedi.

"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her hal ve şartta riayet edilmesi taraftarı olduğunu" vurgulayan Türkeş, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmedik, etmiyoruz. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değildir. Bu konuda kararlılığımızı ve ısrarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ise sözlerine Türkçe, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.

"Türkiye ve Ukrayna'nın birbirini tamamlayan iki ülke" olduğunu belirten Sybiha, "Ülkelerimiz ve halklarımızın önünde var olan meseleler neredeyse aynı. Birbirimize zannettiğimizden daha yakınız, iş birliğine açığız. Bu iş birliğini güçlendirmeye istekliyiz." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiği ve Kırım'ın işgalini kabul etmediği için şükranlarını ileten Sybiha, Türk milletvekilleriyle bir arada olmak memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmeye, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş katıldı.

Kaynak: AA