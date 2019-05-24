AK Parti'li Milletvekili Aksal'dan anlamlı davranış

Edirne'nin Keşan ilçesinde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi 2. El Eşya Birimi'ne eşya bağışladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Hem ihtiyaç sahiplerine hem de ihtiyaç fazlası olan vatandaşlarımıza sesleniyorum; herkesin evinde kullanmadığı ve bir gün kullanmayı planladığı eşyalar vardır. Sizin kullanmadığınız eşyalar başkalarının çok ihtiyaç duyduğu eşyalar olabilir. Ama burada önemli bir ayrım yapmalıyız. Eğer verilecek eşyayı kendimiz de çekinmeden giyebilecek durumdaysak bağışlayalım. Burası evimizde kullanılmayacak eşyaları bırakabileceğimiz bir yer değil. Burası ihtiyacımızın kalmadığı ancak kullanılabilecek durumdaki eşyaları verebileceğimiz bir yer. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da çekinmeden ücretsiz şekilde buradan ihtiyaçları oranında eşya alabilirler." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Fatma Aksal'a duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

Eşya bağışı sırasında Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da hazır bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA