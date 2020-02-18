AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında makam aracı tır ile bariyerler arasına sıkışan Meclis'in genç isimlerinden TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, kazayı sıyırıklarla atlattı.

18.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:41
AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi

Meclis'in genç isimlerinden olan TBMM Katip Üyesi ve Milletvekili Rumeysa Kadak, 'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

TIR İLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI

Seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya dönen Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun (TEM) Sakarya çıkışı yakınlarında bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rumeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi, AK 27. Dönem İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak
Kaynak: AA

Haber Videosu

: AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi
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