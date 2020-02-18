AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında makam aracı tır ile bariyerler arasına sıkışan Meclis'in genç isimlerinden TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, kazayı sıyırıklarla atlattı.
Meclis'in genç isimlerinden olan TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
TIR İLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI
Seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya dönen Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun (TEM) Sakarya çıkışı yakınlarında bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rumeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.