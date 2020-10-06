AK parti Kütahya Merkez İlçe Başkan Fatih Oruç, mazbatasını aldı

Hafta sonu gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Oruç, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan alarak görevine başladı.

Hafta sonu gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Oruç, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan alarak görevine başladı.

Mazbata töreninde bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Kütahya Merkez ilçe sınırlarında kazanılmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

Oruç, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şahsım ve yönetim kurulu üyelerimle var gücümüzle çalışacak, üstlendiğimiz görevi, aldığımız bayrağı bizden sonrakilere devredinceye kadar mücadelemizi sürdürecek, yılmadan, yorulmadan koşacağız" dedi.

Mazbata töreninde Oruç'a, yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı