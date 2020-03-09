AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı'nda temayül yapılıyor
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Fatih Çakır, AK Parti, Politika

AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı'nda temayül yapılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'na ilçe başkanı adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.

09.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:57
AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı'nda temayül yapılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'na ilçe başkanı adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı binasında saat 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek temayül yoklamasında mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullanacak.


Temayül yoklaması ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcilerinin görüşlerini almak için Kdz. Ereğli ilçesine gelen AK Parti Kastamonu Koordinatör Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte partililere açıklamalarda bulundu.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Adaylığı için açıklama yapılmasa da mevcut ilçe başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Av. Saffet Bozkurt, Av. Ahmet Köse, Bagi Tura, Ahmet Fikri Kızmaz, Yusuf Karaoğlu, Dr. Naci Yalçınkaya'nın isimleri geçiyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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