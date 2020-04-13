AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
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Lütfiye Selva Çam, Süleyman Soylu, AK Parti, Politika, Güncel

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, "Başarının nereden geldiğini, imkân ve yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn. Erdoğan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim" dedi.

13.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:46

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir not ile duyurduğu istifasının kabul edilmemesinin ardından bir açıklamada bulundu. Soylu'ya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, "Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı" uyarısı yaptı.

"DESTURSUZ AYRILIR İSE BU MUHABBETİ YİTİRİR"

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Süleyman Soylu'yu uyarıda bulunan AK Partili Selva Çam'ın paylaşımında, "Sn. Süleyman Soylu'yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân & yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn.@RTErdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
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