AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam Yeniden Başkan Seçildi

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 5. Olağan Kongre'de yeniden başkan seçildi.

AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, tek aday olduğu kongrede bin 110 delegenin oyunu alarak tekrar başkan seçildi. - ANKARA