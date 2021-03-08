AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (4)
08.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:17
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması ANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması ANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren