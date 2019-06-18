AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Samsun Dernekleri ve Federasyonu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, Samsun'da istiklal meşalesinin yandığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini Samsun'da başlattığını söyledi.

"31 MART'TA BU İŞİN BİTMESİ GEREKİRDİ"

Çıktıkları yolculukta, 31 Mart'ta bir yol kazası yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder" diye konuştu.

Binali Yıldırım, Samsun'un sandıkta bütün olup bitenlere gereken cevabı vereceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİZ, NE FETÖ İLE NE DE PKK İLE İŞ TUTMAYIZ"

"23 Haziran'dan sonra karneye bakacağız yani karne ortada ama 24'ünde bir de yakından görelim. Samsun her zaman bizim göğsümüzü kabarttı ve hep yanımızda oldu. İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul demek Karadeniz demektir. İstanbul demek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve 780 bin kilometrekare vatan toprağında, 82 milyon vatan evladı demektir. Bayrak, toprak derdi olan, devlet ve millet derdi olan herkes bu davanın neferidir. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifaktır. Bunun izahı bayrağı ve toprağıyla, milletiyle ve devletiyle kavgası olmayan herkesin bir araya geleceği bir ittifaktır. Biz asla bölücü terör örgütleriyle, ne FETÖ ile ne de PKK ile iş tutmayız. Bizim yolumuz, muasır medeniyetler yoludur. Ülkemizi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile muasır medeniyetler ötesine taşımak için bu kutlu yolculuğa çıktık, Rabbim yar ve yardımcımız olsun".