AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinden il merkezine gelen AK Parti İlçe Başkanı Metin Önal kaza yaptı. Talihsiz kazada otomobil sürücüsü AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Metin Önal ve yolcu olarak yanında bulunan eşi Dudu Önal yaralandı.

ARAÇ, KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde Isparta-Konya karayolu üzerindeki Eğerim mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Metin Önal yönetimindeki otomobil, Sarıidris kasabasını geçtikten sonra zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra ters döndü.

AK PARTİLİ METİN ÖNAL VE EŞİ YARALANDI

Talihsiz kazada otomobil sürücüsü AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Metin Önal ve yolcu olarak yanında bulunan eşi Dudu Önal yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Burada yapılan müdahale sonrasında Önal çifti, Isparta Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA