AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş İHA'yı ziyaret etti
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş İHA'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş İHA'yı ziyaret etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile il başkan yardımcıları Ahmet Sönmez, İbrahim Gürsel ve Alper Doğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün yeni ofisini ziyaret etti. İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ve ekibine görevinde başarılar dileyen Başkan Ellibeş, partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Ellibeş, AK Parti'nin 2023 hedeflerini ve teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İhlas Haber Ajansı'nın köklü bir kurum olduğunu ifade eden İHA Bölge Müdürü Refik Fidan ise, habercilik alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. İHA'nın 2021 yılında da yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Refik Fidan, her geçen gün güçlenerek yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi. - KOCAELİ

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş İHA'yı ziyaret etti
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş İHA'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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