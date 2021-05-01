Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Altunay : 978 atın faili meçhul

AK Parti İstanbul Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda olduğu göz önüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul" dedi.

AK Parti İstanbul Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda olduğu göz önüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul" dedi.

Altunay, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan bin 200 atın, İBB tarafından satın alındığını hatırlatan Altunay, "CHP'li İBB yönetimi, atların uygun yerlere sevk edilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme sağladı. Bunun üzerine müdürlük tarafından 81 il müdürlüklerine resmi yazı yazıldı. Farklı il müdürlüklerinden toplamda bin 341 adet at talebi geldi. İlk etapta 102 at; Yozgat, Bilecik, Kayseri, Nevşehir gibi illere gönderildi. Geriye kalan atların da benzer şekilde sevkiyatının yapılması için çalışmalar devam ederken İBB yönetimi, bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü devre dışı bırakıp süreci kendi sorumluluğunda yürüteceğini beyan etti. Söz konusu atlar da İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlüğünün müdahale yetkisi bulunmuyor "dedi.

"978 ATIN İSE NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR"İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at bulunduğunu kaydeden Altunay, "102 at da İl Müdürlüğü üzerinden farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın ise nerede olduğu bilinmiyor. İl Müdürlüğünün sorumluluğunda gönderilen atların nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu resmi kayıt altında. Ancak İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu bilinmiyor. İl Müdürlüğü üzerinden sağlıklı, kontrollü ve resmi kayıt usulüyle yürütülen sürecin bir anda ne olup durdurulduğu meçhul. Atların kim tarafından nereye, ne karşılığında gönderildiği sorusu İBB yönetimi tarafından cevapsız bırakıldı." diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı