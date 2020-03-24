AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz yasasında düzenleme öngören değişiklikleri içeren taslağı hazırlayan AK Parti, Meclis'te CHP ile görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti heyeti infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP heyetiyle TBMM'de buluştu. İnfaz düzenlemesinde son viraja girildi. AK Parti'nin siyasi partilerden destek arayışları sürüyor. MHP ile görüşen AK Parti kurmayları bugün sabah CHP ile görüştü, öğle saatlerinde ise İyi Parti ile görüşecek. İKİNCİ GÖRÜŞME İYİ PARTİ'YLE AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı. AK Parti bugün ilk olarak saat 10.00 sıralarında CHP temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti kurmayları saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çalacak.