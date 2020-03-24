AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
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AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti

Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz yasasında düzenleme öngören değişiklikleri içeren taslağı hazırlayan AK Parti, Meclis'te CHP ile görüşme gerçekleştirdi.

24.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:21
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti

AK Parti heyeti infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP heyetiyle TBMM'de buluştu.

İnfaz düzenlemesinde son viraja girildi. AK Parti'nin siyasi partilerden destek arayışları sürüyor. MHP ile görüşen AK Parti kurmayları bugün sabah CHP ile görüştü, öğle saatlerinde ise İyi Parti ile görüşecek.

İKİNCİ GÖRÜŞME İYİ PARTİ'YLE

AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı. AK Parti bugün ilk olarak saat 10.00 sıralarında CHP temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti kurmayları saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çalacak.

NE OLMUŞTU?

Ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni, AK Parti TBMM Grubu tarafından Meclis'e sunuldu. Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor. Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak. Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.

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