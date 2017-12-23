AK Parti Hakkari İl Kongresi
AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Metin Tekin seçildi.
AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Metin Tekin seçildi.
Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 374 delege oy kullandı.
244 delegenin oyunu alan Metin Tekin, AK Parti Hakkari İl Başkanı oldu.
Eski il başkanı Emrullah Gür'ün 123 oy aldığı seçimde 7 oy da geçersiz sayıldı.
Kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti 22. Dönem Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ile partililer katıldı.