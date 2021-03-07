AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Kadın Kolları Kongresi'ne ilişkin hazırlıkları anlattı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarın yapılacak AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından adaylıkların açıklanacağını ve delegelerle seçim sürecine gidileceğini bildirdi.

Çam, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 5 Aralık 2015'te aldığı görevi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı Ayşe Keşir'e devredeceğini bildirdi.

Kongrelerini maske, mesafe temizlik kurallarıyla düzenleyeceklerini ifade eden Çam, 1 yıl önce mart ayının başında ilçe kongreleriyle başladıkları süreci 8 Mart 2021'de tamamlayacaklarını söyledi.

İl ve ilçe kongrelerine ilişkin bilgi veren Çam, "Bütün ilçelerimizde, 922 ilçemizde, 81 ilimizde yenilenme, tazelenme, tecrübeyle genç arkadaşlarımızın birleşmesi suretiyle güzel kadrolar oluşturduk. İl ve ilçelerimizde bu süreci tamamladık. 922 ilçemizde yüzde 70'in üzerinde değişim gerçekleştirdik. 180 binin üzerindeki ilçemizde yönetim kadrolarını Genel Merkez olarak biz gerçekleştirdik mülakatlar sonucunda. 45 bine yakın kadınla mülakat yapmışız. 81 ilimizde de yüzde 60'a yakın değişim oldu." diye konuştu.

Değişime açık olunmasının ve görevin rahat şekilde kendilerinden sonra gelen ekiplere devredilmesinin AK Parti'nin en önemli özelliği olduğunu ifade eden Çam, Ankara milletvekili olarak hizmete devam edeceğini söyledi.

"Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz"

Çam, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kongreye ilişkin bilgi verebilir misiniz?" sorusunu Çam, şöyle yanıtladı:

"Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız gelmeden önce rutinimizde divanımızın kurulmasıyla başlayan sürecimiz var. Genel Merkezde 1 yıl süresince yaptıklarımızı Genel Sekreterimiz okuyacak. Ardından bir filmimiz var, filmden sonra açılış konuşmam var. Genel Başkanımızın hitaplarından sonra seçime geçeceğiz. Adaylıklar açıklanacak ve yönetim kadrosu açıklanması suretiyle delegelerimizin seçim sürecine geçmiş olacağız."

Samsun'da bir kadının darbedilmesine ilişkin soruya karşılık Çam, şunları söyledi:

"Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Özellikle Kadın Kolları olarak tüm illerimizde şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu her daim vurguluyoruz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır, insan demeye bile dilimiz varmıyor. Bu konunun takipçisi olacağız."

Çam, İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen