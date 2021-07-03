AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Çalışma Kampı başladı

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 81 İl AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Çalışma Kampı başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 81 İl AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Çalışma Kampı başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen kampın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, kampın sonunda illerine dönenlerin 2023 seçim çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

AR-GE'nin partileri için en önemli birimlerden birisi olduğunu belirte Dağ, AR-GE başkanlarının illerde neler yapması gerektiğine değindi.

Dağ, "AR-GE olarak bir kere ihtiyacımız olan şu oluyor; seçim dönemi geldiğinde herkes kanaat önderi oluyor. Gerçek kanaat önderini bizim bilmemiz lazım. Bizim bunu bilmemiz o ildeki AR-GE başkanı sayesinde olabilir." diye konuştu.

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Dağ, şöyle devam etti:

"Bir süredir yalan siyaseti yapıyorlar. Yalan üzerine bir siyaset tarzı belirleniyor. Bu acziyetin göstergesi ve bunu görmek lazım. Biz 19 yıldır iktidarız ve iktidar döneminde hangi kriteri alırsak alalım bu ülkeye katbekat hizmetler yaptığımızı, taraflı tarafsız biraz ön yargılarından ayrıldığı zaman, herkes takdir ediyor ve eder. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara belediyeleri kazandıklarında şu anki arkadaşlar, buradan acaba 'Hizmet yarışı olur mu?' diye vatandaşımız bir beklenti içine girmişti. Ülkenin her tarafına alt yapısından hastanesine yoluna ve milli savunmasına her şeyine bu anlamda vizyon katmış bir iktidar, buna karşın eğer bu iki belediye bir hizmet ortaya koyabilirse hizmet yarışı olabilir diye ortadaki seçmen bir beklenti içine girdi. 2,5 yıl geçti ve bu süre zarfında ortaya konulan hiçbir şey yok. Ortaya konulan en büyük vizyon temel atma töreni. Yani bu da tarihe geçti. Dolayısıyla bir vizyon ortaya koyamıyorlar ve hizmet noktasında gerçeklik ortaya koyamayanların sarılacağı tek şey yalan. Bunu özellikle 4-5 aydır açık ve net şekilde görüyoruz. Bunu saldırı haline de birileri getirmiş durumda."

"Kanal İstanbul, deniz ticareti ve İpek Yolu hareketlenmesi noktasında stratejik önem arz ediyor"

Dağ, konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin de bilgi vererek, "2023 vizyonu ve 2028'e kadar devam edecek süreçte inşallah temelini attığımız birçok icraatın hayata geçtiğini hep birlikte yaşayacağız. 1. köprü, 2. köprü,Marmaray'a karşı çıkmışlar. Her şeye karşı çıkan müzmin bir karşıtlık söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'la alakalı 5-6 yıllık bir sürecin söz konusu olduğunu ifade eden Dağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O hayata geçtiğinde İstanbul'da yaşamayan birileri olarak proje daha aşağı ve ayrıntıya girdikçe beni çok heyecanlandırıyor. Dün Genel Başkan demiş ki 'İstihdama ve üretime faydası var mı?' Vizyon bu kadar dar. 2 liman yapılıyor oraya. 2 liman dediğin lojistiğin merkezi olması demektir. Kanal İstanbul'un dibi hava alanı. Yani Çin'den, ABD'den gelen malın, hava alanından 2-3 saatte Ortadoğu ve Afrika'ya ulaşabilme imkanı var. 2 büyük liman yapılıyor. Kanal İstanbul'un aslı birilerinin dediği gibi şehirden ziyade lojistik ve deniz ticareti işi. İstanbul ve Türkiye'yi merkez haline getirecek bir AR-GE işi. İnşaat yaparken on binlerce insanın çalışacağı bir alan. Deprem, en büyük hazırlıklı olmamız gereken unsurlardan birisi. Oraya kentsel dönüşüm anlamında yapılacak işler. Kanal İstanbul, deniz ticareti ve İpek Yolu hareketlenmesi noktasında stratejik önem arz ediyor. Bittiği zaman da Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışma vardı. Kanal İstanbul Projesi'yle, ekstra limanlardan ve oradaki akıllı şehirden oluşacak, ekosistemin dışında sadece kanaldan geçecek olan gemilerin 1 günlük geliri ile bir okul, 1,5 günlük geliriyle de bir hastane yapma imkanı olacak."

"2023 seçimlerini de 2024 seçimlerini de kazanacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen de Türkiye'nin hastanelerde esir kalınan bir ülkeyken, şu anda çok iyi noktalara geldiğini belirterek, iktidarlarından önceki dönemlerde yaşanan sorunlara değindi.

Şu anki başarıların AK Parti kadrolarının başarısı olduğunu, bu bayrağı bir mertebe yukarı dikmeleri gerektiğini, kendilerinden bunun beklendiğini aktaran Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakikate hizmet eden bir siyaset yapmak varken, yalana hizmet yapanların ne halde olduklarını görüyoruz. Buna da 'dur' demenin vaktidir. Burada AR-GE Eğitim Başkanlığına düşmektedir. Biz yalan konuşmayacağız, bilim felsefesinin ve felsefenin diliyle konuşacağız. Bilimsel veriler üreteceğiz, bu temelde bizler o temelde siyasal stratejiler üreteceğiz, o stratejiler temelinde bunları hep beraber yapacağız. O stratejiler temelinde uygulama politikaları ve çok verimli modellemeler gerçekleştireceğiz ve partimiz 2023 seçimini kazanacak. Burada en önemli itici güç sizlersiniz. Bunu sizlerden bekliyorum. Bunu Genel Başkanımız, halkımız bizden bekliyor. AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak en üretici ve itici güç biz olurken, 2023 seçimlerinde 2024 seçimlerini de kazanacağız. 2023'te ortaya koyduğumuz başarıyla 2024 seçimleri bir yıl öncesinden bitmiş olacak."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de kampın 2023-2024 ve sonrasında 2071 hedeflerine çok büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi, Türkiye'yi götürmek istediği yeri ve 20 yıldır gerçekleştirdiği sessiz devrimi yol arkadaşları ve bu sürecin kahramanları olarak hep beraber yaşadık. 2023'te da bunu birlikte göstereceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Diyoruz ki Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için Cumhurbaşkanımızın büyük kongrede ifade ettiği gibi Hakkı, hakkaniyeti ve adaleti temel alan medeniyet nöbetini devralmak için AK Parti olarak hedef 2023 çalışmalarına hep birlikte devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından Kabaktepe tarafından Dağ ve Şen'e hediye takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici