Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın alana gelmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın gazetecilerin sorularını cevaplaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfı"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır." dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, sistem tartışmalarına ilişkin ayaküstü değerlendirme yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Yıldırım, Başkanlık Sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber çalıştığını anımsatarak, "Başkanlık sistemi gittikçe, uygulaması görüldükçe kendisini geliştirecek, Türkiye bununla yoluna devam edecek. Mutlaka iyinin daha iyisi vardır. Mükemmel iyinin düşmanıdır dolayısıyla yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır."değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin ve milletin gündeminin bu tartışmalardan daha önemli olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu gündemlere yoğunlaşmamız gerekir. Artık önümüze bakıp gerekli sorunların çözümü konusunda gerekli gayreti göstermek icap eder. Parlamenter sistemin sicili belli. Geçmişte parlamenter sistemle neler yaşadığımızı 90'lı yıllar 80'li yıllar 70'li yıllar darbeler, zayıf iktidarlarla ülkenin neler kaybettiğini hatta 2000'li yılların ta 2017'ye kadar AK Parti iktidarının da kaç sefer vesayetlerle darbelerle yüzleştiği bir dönem oldu. Tekrar bu dönemlerin yaşanmaması herhalde hiç kimse arzu etmez."

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ile ilgili soru üzerine, "Öyle bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardı, bir de başkanlık sistemi var. Bu herhalde Türk siyaset tarihine, yönetim tarihine sistemine yeni getirilen bir tanım. Ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Yıldırım, erken seçim iddialarının sorulması üzerine de "Seçimin tarihi bellidir. 5 yılda bir yapılır, dolayısıyla Haziran 2023 seçim tarihidir. "dedi.

Vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile ilgili görüşlerini de aktardan Yıldırım, "Oğuzhan Asiltürk Türkiye'nin çok çektiği yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış ve geçtiğimiz 40 yıl içerisinde devletimize, milletimize ve ülkemize çok büyük hizmetleri olmuş çok değerli bir siyaset büyüğümüz, abimiz. Bugün mübarek Cuma günü hakkın rahmetine kavuştu. Ben başta yakınları olmak üzere Saadet Partisi camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun Allah yattığı yerden utandırmasın."şeklinde konuştu.