AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Tunus' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Tunus' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Tunus' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Tunus' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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