AK Parti'den işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan eski çalışanlara destek geldi

03.09.2019 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Saraçhane'deki başkanlık binası önüne gelerek işten çıkarılan işçilere destek verdiler.

"16 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIZ DİYENLERE SESLENİYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Tamamen partizanca, haksız, adaletsiz bir yaklaşım. Seçim öncesi 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir büyükşehir belediye başkan adayı vardı. Yine CHP genel başkanının sözleri var. 'Hiçbir şekilde CHP'nin kazandığı yerlerde işten çıkarılmayacak, namus sözü veriyorum' demişti. Ben bu namus sözü verenlere, '16 milyonu kucaklayacağız' diyenlere sesleniyorum. Bir an önce bu zulümlere son verin. Sadece İstanbul'da değil, farklı illerde de bu işten çıkarmaları duyuyoruz. Bütün emekçi kardeşlerimizin hak hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız" dedi.

"ÖDÜL BEKLERKEN İŞTEN ÇIKARILDIM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İSTGUVEN'den çıkarılan Ebubekir Genç hikayesini Kaya'ya anlatırken göz yaşlarını tutamadı. İstanbul'da yaşanan sel felaketinde, 50 kişiyi kurtardığı söyleyen Genç ödül beklerken işten çıkarıldığını dile getirdi.

Ebubekir Genç

Hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kaya, "Temennimiz İBB Başkanının bu aldığı karardan bir an önce dönmesi ve bu hukuksuzluğa bu adaletsizliğe son vermesi. Selde, kendisi tatildeyken 50 vatandaşımızı kurtaran kardeşimiz burada. 25 yaşında gözyaşları içinde o sel felaketinde gösterdiği fedakarlığı anlattı. İBB'den ödül beklerken kapının önüne konuldu. Bir an önce işlerine geri alınmalı, verdikleri o günkü mücadelelerinden dolayı ödülleri verilmeli" dedi.

"DAHA ÇOK ADAM ATACAK, HAZIRLIK YAPIYOR"

Geçmiş dönem AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise eylem yapan işçilere bir tencere çorba getirdi. Külünk yaptığı açıklamada "Okullar açılıyor. Çocukları okula gidip defter, kalem, çanta ihtiyacı olan kaç kişi varsa tespit etsinler. Biz dayanışma örneği ortaya koyup o kardeşlerimizin okul ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bugün dayanışma vaktidir. Şiddetsiz bir direniş örneği verilmektedir. Bu demokratik bir haktır. Burada şu anda İSMEK'leri kapatacak hazırlık yapıyor. İSPARK'tan daha çok adam atacak. Hazırlık yapıyor" dedi.

Kaynak: İHA