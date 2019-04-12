AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın Babası Vefat Etti
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı (93) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı (93) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Mustafa Yazıcı için yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
Yazıcı'nıne cenazesi daha sonra Eyüp Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: AA