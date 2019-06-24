AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
AK Parti, kaybedilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirmek için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini enine boyuna masaya yatıracak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yarın saat 14.00'te başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı seçimini CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım da aldığı aldığı yüzde 44,99'luk oy ile yarışı ikinci bitirdi.
İSTANBUL DERİNLEMESİNE MASAYA YATIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacak. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini grup toplantısında yapması beklenen Erdoğan, saat 14.00'de AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda da İstanbul seçim sonuçları masaya yatırılacak.
YARGI REFORM PAKETİ DE KONUŞULACAK
MYK'da Meclis gündemine gelecek konularla ilgili de Meclis Grup yönetimi tarafından sunum yapılacak. 15 Temmuz'a kadar çalışması planlanan Meclis'te görüşmelerine başlanacak yasa teklifleri ile Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı reformu paketi ile ilgili yasal düzenlemenin de ele alınacağı bildirildi.
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