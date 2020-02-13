AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
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AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık, akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.

13.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:50
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

'ın ilçesinde markette geçiren İlçe başkanı Yasin Uyanık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Haber Videosu

: AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
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