AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık, akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.
13.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:50
Sivas'ın Divriği ilçesinde markette kalp krizi geçiren AK Parti İlçe başkanı Yasin Uyanık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.