AK Parti'den üye hamlesi
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AK Parti'den üye hamlesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni üye kampanyası başlattı.

AK Parti'den üye hamlesi
18.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:46

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni üye kampanyası başlattı. Kampanyada partiye yaklaşık 300 yeni üye kazandırıldı.

AK Parti Ailesi'ne yeni üyeler kazandırmak için kolları sıvayan AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, kampanya kapsamında yüz yüze üye çalışması gerçekleştirdiklerini, onun dışında www.akuyeliktekirdag.com web adresi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işleminin tamamlanacağını söyledi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren AK Partili Başkan Mustafa Kır, sadece seçim zamanı değil, her zaman Muratlı halkıyla birlikte olduklarının altını çizerek, üye çalışmalarının oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Başkan Kır, vatandaşlar ve seçmenleriyle her zaman bir araya gelmenin partilerinin en önemli misyonlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, yapılan üye çalışmalarında partiye yaklaşık 300 yeni üyenin kazandırıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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