AK Parti'den Saadet Partisi'ne Camlıca Camii Yanıtı: CHP'nin 7. Oku olma!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başta İstanbul seçimleri olmak üzere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ASIL SORUN S-400'LER DEĞİL, ABD'NİN YPG'YE YARDIMIDIR"

S-400 kriziyle ilgili konuşan Çelik, "Bize gönderilen Patriot'lar çekildiğini gördük, halbuki çekildiği zamanlarda Türkiye'ye yönelik terör tehdidi daha da artmıştı. ABD'nin silah pazarındaki rekabetini, NATO müttefikliği meselesine taşımaması gerekir. Türkiye öncelikli olarak müttefiklerinden savunma sistemi, Patriot almak istedi ama olmadı. Biz S-400 için Rusya ile anlaştıktan sonra ABD'nin Patriot teklif etmesi makul değildir."dedi.

"YSK HİÇBİR PARTİNİN YÖNETİM ORGANI DEĞİLDİR"

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalarda CHP'nin tutumunu eleştiren Çelik şunları söyledi:

"CHP, YSK'ya baskı yapıldığını iddia ediyor. YSK, bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, YSK lehlerine karar veriyorsa özgür, aleyhlerine veriyorsa baskı altında. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşru olamaz. YSK'yı yönlendirmeye çalışmak aslında konuşanların kendi partilerinin meşrutiyetini de tartışmak anlamına geliyor."

Ömer Çelik, birleştirme tutanaklarının ortaya çıkmasının ardından İstanbul seçimleriyle ilgiliolağanüstü itiraz haklarını hullanacaklarını ifade etti.

BOLU BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

Bolu'nun yeni seçilen CHP'li belediye başkanını Suriyelilere yönelik tavrı nedeniyle eleştiren Ömer çelik, "İhtiyaç duyan mazlum olan insaları kapıya koymak, il dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçı yaklaşım da böyledir. Bu açık, bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır.

Hele bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir. Bu kınamaları, doğrudan CHP başkanının olaya müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesi, başkanın uyarılması ve kamuoyuna duyuru yapılması gerekmektedir." dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAMLICA CAMİİ YANITI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii'ne dönük eleştirilerine de yanıt veren Ömer Çelik şunları söyledi: "Karamollaoğlu CHP'nin 6. okunun yanına 7. olarak Saadet Partisi'ni eklemeye çalışıyor. SP'li vatandaşların Çamlıca Camii'nden memnun olduğunu biliyoruz. Cami ile kavga etme geleneğinin CHP'den SP'ye geçtiği görülüyor. CHP'nin Saadet Partisi'ni kendisine nasıl benzettiğini görüyoruz. CHP'nin 6 oku memlekete çok çektirdi, 7.'ye gerek yok."