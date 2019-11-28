AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'ndan "güçbirliği" çıkışı: Güçlü birliktelikler içerisinde hareket etmek gerek

28.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:01

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan Aralık ayı içerisinde partilerini kuracak. Kulislerde Yeneroğlu'nun Davutoğlu ya da Babacan hareketine katılacağı iddiaları konuşuluyor.

Davutoğlu ya da Babacan'ın partisine katılacağı iddialarına ilişkin Yeneroğlu'nun yakın çevresine şu yorumu yaptığı öğrenildi:

"Şu anda o konular erken konular. Önümüzü görelim. Sürece bağlı. Bağımsız olmak sonuçta belli bir yere kadar bir şey yapabilirsiniz. Güç birliği yapmak gerekiyor. Ben buna inanan birisiyim. Bir insan MKYK üyeliğinden istifa ediyorsa sonuçta herhalde çok somut gerekçeleri vardır ve artık kabul edilemeyecek bir noktada bir sürecin evrildiğini görüyordur ve bunun karşısına geçiyordur. Dolayısıyla bunun karşısına da tek başına geçmek bana göre haksızlık olur. Bir bütünlük içerisinde hareket edeceğim.

"ÇABALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREK"

Türkiye'de içinde bulunduğumuz ortamda gerçekten bir güç birliği yapılmasının zorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Net bir gündem var. Bu gündem karşısında da hukukun üstünlüğüne inanan, Türkiye'ye tekrar demokratik ilkeleri burada tekrar hakim kılma amacıyla yola çıkan mutlaka sayısız insan olacaktır. Çabaların birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da şu parti bu parti diye düşünmüyorum. Bir bağımsız milletvekilinin imkanı da kısıtlı. Dolayısıyla da Meclis bünyesinde de daha güçlü birliktelikler içerisinde hareket etmek gerekiyor. Bunu dikkate alarak bir süreci belirleyeceğiz."

Edinilen bilgiye göre Yeneroğlu'nun, "Ben kadro hareketi dışında bir yerde olmam bundan sonra" dediği öğrenildi. Kulislerde Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerinin bir süre sonra "ittifak" şeklinde "güç birliği" yapabileceği konuşuluyor.