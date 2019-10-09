AK Parti'den "Hristiyan mahallesi vuruldu" iddialarına sert tepki: HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor

09.10.2019 22:11

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda HDP'nin "Hristiyan mahallesi vuruldu" iddialarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor." diyen Çelik, "Bu mahalle Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili iddialarla ilgili HDP'ye çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır" dedi.

"BU MAHALLE HAREKAT BÖLGESİ DIŞINDA"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır.

Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir."

"BARIŞ PINARI TÜM ETNİK VE DİNİ GRUPLARI TERÖRDEN KURTARACAK"

"Kim ne derse desin, operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusu Türkiye'dir. Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden kurtuluşu TÜRKİYE sayesinde olacaktır. Türkiye tüm dini grupların güvenliğini sağlayacaktır.

Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır."