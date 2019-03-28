AK Parti'den Evliya Çelebi filmi

ANKARA - AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimler kampanyasındaki son reklamı olan "Evliya Çelebi" prestij filmi büyük beğeni topladı.

Seyahatname'nin yazarı olan büyük gezgin Evliya Çelebi'nin beş asırlık yolculuğunda karşılaştığı olayların ele alındığı filmde; AK Parti ile geçmişin hayal ve projelerinin hayat bulduğu anlatılıyor.

Doğum günü ile eş zamanlı olarak yayınlanan filmde Evliya Çelebi, yolculuğuna Bağdat Fatihi ünvanlı 4. Murat döneminde başlıyor ve Revan Seferleri'ni takip ediyor. Ardından; Osmanlı ile güven ve emniyete kavuşan coğrafyalardan geçen Seyyah, Sultan Abdülhamit'in Hicaz'a kadar yaptığı demiryolu güzergahında katarlı trenle birlikte görülüyor. En son Kurtuluş Savaşı'nı, Vecihi Hürkuş'un mücadelesiyle izleyen Evliya Çelebi; günümüzde, geçmişte düşünülmüş projelerin, on yedi senede AK Parti icraatlarıyla hayat bulduğuna şahitlik ediyor.

Evliya Çelebi prestij filmi; daha önce de çok ses getiren Zümrüd-ü Anka filmini yapan, AK Parti resmi ajansı, Yine Ajans tarafından hazırlandı.

AK Parti'nin Yerel Seçim Kampanyası doğrultusunda son reklamı olacak filmin çekimleri; Türkiye, Mısır ve Fas'ta çeşitli platolarda gerçekleştirildi.

Post-prodüksiyon aşaması Los Angeles, Mumbai ve İstanbul'da gerçekleşen ve yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla çalışılan film 2 ayda tamamlandı.

Kaynak: İHA