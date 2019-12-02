AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
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AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun verdiği fotoğrafla ilgili "Herkes herkesle fotoğraf verebilir. Siz AK Parti'nin verdiği fotoğrafa bakın" ifadelerini kullandı.

02.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği 5. Olağan Genel Kurulu'nda bir araya gelen CHP Lideri , Saadet Partisi Genel Başkanı ve yeni parti kurma hazırlığındaki 'nun birlikte verdikleri fotoğraf çok konuşulmuştu.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM GELDİ

Siyaset kulislerinde farklı şekillerde yorumlanan fotoğraf karesiyle ilgili 'den ilk yorum geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalrda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üç ismin verdiği fotoğrafla ilgili "Herkes herkesle fotoğraf verebilir. Siz AK Parti'nin verdiği fotoğrafa bakın" dedi.

KILIÇDAROĞLU, DAVUTOĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'siyasi ahlak yasası' ile ilgili sözlerinden "Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden birisi" diyerek övgüyle bahsetmişti. Davutoğlu da bu sözlere alkışla karşılık vermişti.


Haber Videosu: AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
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