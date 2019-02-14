AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı
AK Parti, "14 Şubat Sevgililer Günü" nedeniyle hazırladığı video klibi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
AK Parti tarafından "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
PAYLAŞIMDA ERDOĞAN'IN SESLENDİRDİĞİ ŞİİR YER ALDI
AK Parti'nin sosyal paylaşım hesaplarından "14ŞubartSevgililerGünü" etiketiyle paylaşılan 54 saniyelik klipte Erdem Bayazıt'ın, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildi.
Videonun sonunda "Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim AK Parti" sloganı yer aldı.