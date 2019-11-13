AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti

13.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. Kandemir'in bu açıklamalarının ardından 2 isim daha partiden istifa etti.

AK PARTİ IĞDIR İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti. Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

SİİRT İL BAŞKANI ÇALAPKULU DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.

ÜÇ İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

Kaynak: DHA