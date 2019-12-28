AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı

28.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:56

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başlatıldı.

Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gösterilen "İnandığın Yolda Yürü" tanıtım filminin sırrı çözüldü. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduğu belirtilirken, parti bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini resmen başlatmış oldu.

Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmiyle medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu seslendirdiği asıl film paylaşıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle tamamlıyor.

Ünal da paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kongre süreçlerinin başladığını açıkladı.

Ünal, "7. Olağan Kongre sürecimizi 'Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü' diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Ünal ayrıca, kongre kılavuzunu da paylaştı.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumsal Kimlik Klavuzu 2020", Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunuşuyla başlıyor.

"Kurulus¸umuzdan bugu¨ne, inandıgˆımız degˆerleri korumak ic¸in c¸ıktıgˆımız kutlu yu¨ru¨yu¨s¸te, milletimizin go¨sterdigˆi istikameti kendimize yol bildik." ifadesiyle başlayan sunuşta Erdoğan, şunları kaydediyor:

"Bu dogˆrultuda ic¸eride ve dıs¸arıda haklı mu¨cadelemizi her daim su¨rdu¨rdu¨k. Millet ve hizmet as¸kıyla bas¸layan yolculugˆumuzu, ulas¸ımdan egˆitime, ku¨ltu¨rden sagˆlıgˆa, savunma sanayisinden enerjiye bas¸ardıgˆımız yu¨zlerce hedefle tac¸landırdık. U¨lkemiz ic¸in her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık. Geldigˆimiz noktada, Tu¨rkiye'nin partisi olarak yeni bir do¨neme kucak ac¸ıyoruz. Yola c¸ıkıs¸ amacımızı unutmadıgˆımız gibi bizi yolumuzdan do¨ndu¨rmeye c¸alıs¸anlara da asla mu¨saade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Tu¨rkiye eksik olmadı. Bu ugˆurda milletimizle omuz omuza yeni mu¨cadelelere atılmaya ilk gu¨nku¨ as¸kla bir kez daha hazırız. Tu¨rkiye ic¸in ic¸eride ve dıs¸arıda verdigˆimiz mu¨cadelelere devam edecek, inandıgˆımız yolda yu¨ru¨yecegˆiz.

Tek vu¨cut halinde hareket ederek tu¨m Tu¨rkiye'de gerc¸ekles¸tirecegˆimiz il-ilc¸e kongreleri ile kadın ve genc¸lik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklas¸mamıza vesile olacaktır. AK Parti tes¸kilatları olarak hazırladıgˆımız kurumsal kimligˆe uymamız ve bu kimlikte belirlenmis¸ hususların dıs¸ına c¸ıkmamamız elzemdir.

Gerc¸ekles¸tirecegˆimiz kongrelerimizin partimiz ve memleketimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere inanıyor ve gu¨veniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Kılavuzda öne çıkan başlıklar

Kılavuzda kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak kampanya çalışmaları hakkında parti teşkilatlarına bilgiler veriliyor.

Kullanılacak fotoğrafların özellikleri, hedef kitle hakkında detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuzda, il, ilc¸e ve belde kongrelerinde AK Parti'nin belirlemis¸ oldugˆu mu¨ziklerin kullanılması isteniyor. Belirlenenlerin dıs¸ında bir sanatc¸ının parc¸asının, AK Parti ile dogˆrudan ilis¸kili olmayan mu¨ziklerin dinlenmesinin, reklam ve tanıtım filmlerinin go¨sterilmesinin AK Parti'nin kurumsal kimligˆini olumsuz yo¨nde etkileyeceği belirtiliyor. Partinin kongrelerde kullanılacak mu¨ziklerine "www.akkongreler.com" adresinden ulaşılabileceği bilgisi kılavuzda yer alıyor.

Teşkilatlardan, yerel medya ile ilişkilere önem verilmesi istenilen kılavuzda, yerel medyanın AK Parti'nin il, ilc¸e ve belde kongrelerinde o¨nemli role sahip olduğu vurgulanıyor. Kılavuzda, parti adına medyaya yapılacak ac¸ıklamaları o¨nceden belirlenen bir yetkilinin yapmasının bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıdığı ifade ediliyor.

Gürültü kirliliği uyarısı

Kılavuzda il, ilc¸e ve belde kongreleri sırasında gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆi olus¸turulmaması isteniyor. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin c¸evresinde mu¨zik c¸alınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca il, ilc¸e ve belde kongreleri o¨ncesinde AK Parti tarafından belirlenmis¸ ve AK Parti tarafından hazırlanmıs¸ filmlerin go¨sterileceği bildiriliyor.

Kaynak: AA