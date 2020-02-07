AK Parti Bursa il kadın kolları yönetimi belli oldu

07.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:14

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları'nın Emel Gözükara Durmaz başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri belli oldu.



Bir süre önce AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden mazbatasını alarak göreve başlayan Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi çalışmalarını sonuçlandırdıklarını söyledi.



Emel Gözükara Durmaz yaptığı açıklamada, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de AK Parti teşkilatlarının belkemiği durumundaki, Türkiye'nin en büyük ve dünyaya örnek olan sivil hareketlerden olan AK Parti Kadın Kollarına yakışır işlere imza atacaklarını vurguladı.



AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'da yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İşlerinden, evlerinden, çocuklarından feragat ederek ülkeleri ve partileri adına her dönemde büyük işlere imza atan kadın kollarımız yeni dönemde de inanıyorum ki projeleri ile Bursa'mıza ve teşkilatlarımıza değer katacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA