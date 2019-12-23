23.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Lütfiye Selva Çam, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren önemli roller üstlendiğini bildirdi.

Çam, 18 yıllık hikayenin en önemli aktörlerinden olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın kolları olarak liderimizin yanındayız. Elimizden geldiğince her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. AK Parti ülkemizin teminatı. Cumhurbaşkanımız, kadınları siyasete ve sosyal hayatın içine kazandırmaya çalışan bir zihniyetle hareket etti. Bizler kadın kolları olarak, her zaman mahalle mahalle gezen, iyi günde kötü günde insanımızın yanında olan gönüldaşlarız. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' medeniyetinin temsilcileri olarak, ecdadımızdan aldığımız bu terbiyeyle kapı kapı ziyaretlerimize devam ediyoruz.'

Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çam, "Hak bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın özen göstermesi bizim üzerimizdeki sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Bizler davaya inanan, bizler bayrak yarışına inanan bizler çalışarak bir başka arkadaşımıza devir yapmayı bilenleriz. Partimizdeki en nitelikli görev üye olmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu da partili kadınlara, siyasete olan katkıları ve dik duruşları için teşekkür etti.

Programa, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Gören Bölük ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin ile AK Parti üyesi kadınlar katıldı.

Lütfiye Selva Çam, toplantısı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA