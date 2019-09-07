AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali Epcim'i ziyaret etti

AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali Epcim'i ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve il yönetimi, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

07.09.2019 11:29
AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali Epcim'i ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve il yönetimi, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'a ve il yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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