AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı adayı CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'ye karşı yüzde 50,9 oy alarak kazandı. Özhaseki ise yüzde 47,1 oy aldı. Geçtiğimiz gün mazbatasını alan Yavaş, resmen göreve başladı.

KAYBETMENİN NEDENİ ARAŞTIRILDI

EMAX Araştırma; Ankara'nın 8 ilçesinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar) 8-10 Nisan tarihleri arasında "Cumhur İttifakı, Ankara Büyükşehir Başkanlığı'nı sizce neden kaybetti?" sorusunu yönetti.

YÜZDE 41'LİK KESİM "İŞSİZLİK" DEDİ

Ankete katılanların yüzde 41,7'si kaybetme nedenini, "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik" olarak ifade etti. Yüzde 38,2 "yanlış aday tercihi" derken, yüzde 14,3 ise "seçim vaatlerinin yetersizliği" dedi.