AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi

TBMM Başkanvekili Aydın, "Hazır olacağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. İnandığımız tüm değerler adına hayırla yarışmak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Aydın, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Adıyaman 6. İl Kongresi"nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin reisiyle hakkın rızası için, halkı için çalışan, gayret eden bir teşkilat olduğunu söyledi.



AK kadroların sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübe dün olduğu gibi her zaman hedeflere yürürken elden ele bayraklaşarak ve büyüyerek devam edeceğini ifade eden Aydın, "Hazır olacağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. İnandığımız tüm değerler adına hayırla yarışmak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızı semalarda, imanımızı salalarda, birliğimizi bu aziz vatanın her karış toprağında sonsuza kadar daim kılacağız inşallah." diye konuştu.



AK Parti ile Adıyaman'ın asırlık hayallerine bir bir kavuştuğunu ve tüm ilçe köy ve en uzaktaki vatandaşlara hizmet götürüldüğünü anlatan Aydın, şöyle konuştu:



"Üstündeki tüm vesaiti kaldırarak dünyada başı dik ve onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele veren, içine kapanıklıktan özgüveni yükselmiş olan, yardım alandan yardım veren, borç almaktan borç veren ülke konumuna gelen, dışarıdan gündemi belirlenen bir ülkeden dünyanın gündemini belirleyen bir ülkeye gelen mağdur ve mazlumların sesi Kudüs'ün, Filistin'in bekçisi namusumuz bildiğimiz Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkan bu büyük ailenin lideri ve aziz milletimizle birlikte onurlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah."



Aydın, küllerinden yeniden doğarak yarınlarına umutla bakan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir milletin evlatları olarak her türlü hizmet ve geleceğin modern ve gelişmiş Adıyaman'ın 2023 ve 2071 Türkiyesi'ni inşa etmek için hep birlikte hedeflerinden şaşmadan yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.