AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir gazetecinin Demirtaş'ın bugün, 23 Haziran seçimlerine ilişkin attığı tweetlerde İmamoğlu'na destek çağrısı yapmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şu cevabı verdi:

"MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

"Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkça ifade etti. HDP olarak destekliyoruz dedi. Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. CHP adayına oy veren İYİ Parti'li milliyetçi ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum. Masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini hiçbir zaman net olarak koparmamış diğer bir partinin desteklediği CHP adayının arkasında milliyetçi, ülkücü, İYİ Partili hemşerilerimizin yer almayacağına yürekten inanıyorum. 'İmamoğlu'na oy verin' diye çağrı yapılıyor. Ama ilave ediyor. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Verilen mesaj çok açıktı. Biz size oy vereceğiz ama siz de bizi unutmayın. Bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyin demek istiyor."